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        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

        –Suluova İlçe Emniyet Müdürü Engin Erkul ve beraberindeki emniyet personeli, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Kaymakamı Şafak Gürçam'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 14:10 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:10
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        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü
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        –Suluova İlçe Emniyet Müdürü Engin Erkul ve beraberindeki emniyet personeli, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Kaymakamı Şafak Gürçam’ı ziyaret etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Gürçam, polis teşkilatının güvenli toplum ve huzurlu bir ülke için önemli bir rol üstlendiğini, polislik mesleğinin mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarlık gerektirdiğini ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamanın kutsal bir görev olduğunu ifade etti.

        Kaymakam Gürçam’a faaliyetleri hakkında bilgiler veren Erkul ise, mevcut emniyet mensuplarıyla birlikte 7/24 ilçenin huzur ve güvenliğini sağlama adına özveriyle görev yaptıklarını, temelleri 10 Nisan 1845'te Polis Nizamnamesi"nin yayımlanmasıyla atılan Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü gurur ve sevinçle kutladıklarını söyledi.

        -Polislere pastalı

        Taşovalılar Derneği üyeleri, polislere pastalı sürpriz yaparak, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Toplum Destekli, Asayiş Şube ve Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim vermek üzere dernek binasına gitti.

        Başkomiser Hüseyin Özli’ye Türk Bayrağı tablosu hediye eden dernek başkanı İbrahim Şahin ve üyeleri, polislerin hem Polis Haftasını hem de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak pasta kesip ikram etti.

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