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        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

        ​​​​​​​23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklar, Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül ve Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin'i makamında ziyaret ettiler.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 12:58 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:00
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        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
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        ​​​​​​​23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklar, Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül ve Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin'i makamında ziyaret ettiler.

        Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, makam koltuğunu temsili olarak Göynücek Atatürk İlkokulu öğrencilerinden Sümeyra Bulut’a devretti.

        Makam koltuğuna oturan Bulut, ilçeye dair istek ve hayallerini dile getirerek, kısa süreliğine de olsa bu deneyimi yaşamanın onu çok mutlu ettiğini ifade etti.

        Kaymakam Demirgül ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine dikkati çekerek, ‘’Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.’’ ifadelerini kullandı.

        Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin de makam koltuğunu Şehit Tuncay Kurt İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine devretti.

        Makam koltuğuna oturan öğrenciler, yaşadıkları heyecan ve mutluluk için Belediye Başkanı Şahin’e teşekkür ettiler.

        Başkan Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirmesinin ardından, öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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