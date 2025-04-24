Taşova'da Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi yapıldı
Taşova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi, Kaymakam Salih Kartal başkanlığında gerçekleştirildi.
Taşova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi, Kaymakam Salih Kartal başkanlığında gerçekleştirildi.
Taşova Müftülüğünde düzenlenen seçim öncesi, 2024 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi hakkında bilgi verildi.
Seçim sonucu birlik üyeliğine Tekin Sobacı, Reşat Korkmaz, Elvan Duran ve Vedat Şahin seçildi.
Kartal, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini belirterek, "Yeni seçilen üyelerimize ve birliğimize hayırlı olsun. Amacımız köylerimizi daha yaşanır ve modern hale getirmek. Bunun için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.
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