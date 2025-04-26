Amasya'da sezonun ilk mersin balığı sağımı ve havyar üretimi yapıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde sezonun ilk mersin balığı sağımı ve havyar üretimi gerçekleştirildi.

Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu'nu ziyaret eden Amasya Valisi Önder Bakan, İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin'den tesis ve üretim hakkında bilgi aldı.

Burada sağım ve havyar üretimi çalışmalarına katılan Vali Bakan, gazetecilere, Tarım ve Orman Bakanlığının yapmış olduğu çalışmaya katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının sağım sezonunu açtığını aktaran Bakan, "Biz de mersin balıklarımızın sağımını yapıp onların havyarlarını çıkardık, buradaki teknik arkadaşlarımız döllenmelerini yapıyor ve ondan sonra yavrularına kavuşacaklar. Yavrular geldikten sonra tatlı su ile denizin birleşme noktasına bırakacaklar. Mersin balığı dünyada çok istisnai olan ve uzun yıllar yaşayabilen ve yaklaşık 1,5-2 ton ağırlığına kadar ulaşan balıklar. Bunların çoğalması, doğaya bırakılması noktasında bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmaya biz Amasya ili olarak gerçekten çok güzel katkı sağlıyoruz." dedi.