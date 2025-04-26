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        Amasya'da sezonun ilk mersin balığı sağımı ve havyar üretimi yapıldı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde sezonun ilk mersin balığı sağımı ve havyar üretimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 20:24 Güncelleme: 26.04.2025 - 20:24
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        Amasya'da sezonun ilk mersin balığı sağımı ve havyar üretimi yapıldı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde sezonun ilk mersin balığı sağımı ve havyar üretimi gerçekleştirildi.

        Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu'nu ziyaret eden Amasya Valisi Önder Bakan, İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin'den tesis ve üretim hakkında bilgi aldı.

        Burada sağım ve havyar üretimi çalışmalarına katılan Vali Bakan, gazetecilere, Tarım ve Orman Bakanlığının yapmış olduğu çalışmaya katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Tarım ve Orman Bakanlığının sağım sezonunu açtığını aktaran Bakan, "Biz de mersin balıklarımızın sağımını yapıp onların havyarlarını çıkardık, buradaki teknik arkadaşlarımız döllenmelerini yapıyor ve ondan sonra yavrularına kavuşacaklar. Yavrular geldikten sonra tatlı su ile denizin birleşme noktasına bırakacaklar. Mersin balığı dünyada çok istisnai olan ve uzun yıllar yaşayabilen ve yaklaşık 1,5-2 ton ağırlığına kadar ulaşan balıklar. Bunların çoğalması, doğaya bırakılması noktasında bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmaya biz Amasya ili olarak gerçekten çok güzel katkı sağlıyoruz." dedi.

        Bakanlığın kendilerine verdiği hedefin 100 bin olduğunu anlatan Vali Bakan, "Biz bu 100 binin üzerine çıkacağız inşallah ve bunları tekrar ana yurtlarına denizlere kavuşturacağız. İnşallah bereketli bir yıl olur. Ümidimiz bu canlıların doğal yaşamında gerekli olan ömürlerini güzel bir şekilde sağlamaları." ifadesini kullandı.

        Üniversitelerden alanında uzman akademisyenlerle çalışmalar yaparak yavru elde etme konusunda tecrübe kazandıklarını belirten Çetin ise şunları kaydetti:

        "2021 yılından beri her yıl kesintisiz olarak mersin balığı yavrusu üretiyoruz. Bunların da yine bakanlığımız ile irtibat halinde denizlerin akarsularla birleştiği noktalarına bırakılmasını sağlıyoruz. Mersin balığı nesli tükenmekte olan bir tür, avlanması yasak. Karadeniz'de bulunan altı türü vardı daha önceden. Bunun üç tanesi zaman içerisinde kayboldu. Bu üç tanesi huso huso, sivri burun ve karaca. Bunların iki tanesinin şu anda tesisimizde üretimini yapıyoruz."

        Programa Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Rifat Uzun, akademisyenler ve kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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