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        Amasya'da tırda 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan tırda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 14:41 Güncelleme: 30.04.2025 - 14:41
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        Amasya'da tırda 10 düzensiz göçmen yakalandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan tırda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Amasya Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Bölge Trafik İstasyonu önünde doğu illeri üzerinden batı illerine düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen tırı durdurdu.

        Yapılan kontrolde tırın dorsesine gizlenmiş Afganistan ve Pakistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Organizatör olduğu değerlendirilen Y.Ü. ve İ.G. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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