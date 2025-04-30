Amasya'da tırda 10 düzensiz göçmen yakalandı

Organizatör olduğu değerlendirilen Y.Ü. ve İ.G. gözaltına alındı.

Yapılan kontrolde tırın dorsesine gizlenmiş Afganistan ve Pakistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

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