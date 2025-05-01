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        Amasya'da İl İstihdam Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

        AmasyaValisi Önder Bakan başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:24 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:24
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        Amasya'da İl İstihdam Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
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        AmasyaValisi Önder Bakan başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı düzenlendi.

        Toplantıda, tarımsal faaliyetler kapsamında Amasya'ya gelen işçilerin barınma, sağlık, eğitim ve sosyal haklar gibi temel ihtiyaçları değerlendirildi.

        Vali Bakan, toplantıda yaptığı konuşmada, mevsimlik tarım işçileri konusunda sadece üretim sürecinin değil, yaşam standartlarının da önemli olduğunu vurguladı.

        İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında ise Amasya genelinde, işbaşı eğitim programları, toplum yararına çalışma projeleri ve istihdama yönelik projeler değerlendirildi.

        Vali Bakan, istihdam ve sosyal uyum alanında yapılan çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.

        Toplantılara, Amasya Valisi Önder Bakan ve Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile protokol üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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