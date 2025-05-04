Amasya'da annesini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Merzifon ilçesinde, dün gece Murat Karayaka (28) annesi Saliha Karayaka'yı (60), aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı. Saliha Karayaka, kaldırıldığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olay sırasında alkollü ve hakkında 27 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Murat Karayaka polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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