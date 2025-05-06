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        Amasya'da çiftçilere bağ bakımı eğitimi verildi

        Amasyaİl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı teknik personeli tarafından, bağ alanlarında ilkbahar bakımları kapsamında çiftçilere yönelik eğitim ve yayım çalışmaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 18:41 Güncelleme: 06.05.2025 - 18:48
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        Amasya'da çiftçilere bağ bakımı eğitimi verildi
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        Amasyaİl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı teknik personeli tarafından, bağ alanlarında ilkbahar bakımları kapsamında çiftçilere yönelik eğitim ve yayım çalışmaları gerçekleştirildi.

        Eğitimde, bitki budama, besleme, kültürel tedbirler ve zirai mücadele konularında bilgilendirilme yapılarak zirai don nedeniyle zarar gören bağlarda doğru budama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

        Yeni sürgün gelişimine teşvik amacıyla çiftçilere, azot, potasyum ve fosfor içeren kompoze gübrelerle besleme yapılması tavsiye edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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