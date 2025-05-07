Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Suluova'da mesleki ve teknik okulların tanıtımı yapıldı

        Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi kapsamında tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 15:37 Güncelleme: 07.05.2025 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suluova'da mesleki ve teknik okulların tanıtımı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi kapsamında tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, mesleki ve teknik eğitimin ekonomik kalkınmanın ve toplumsal refahın sağlanmasında büyük öneme sahip olan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde büyük rol oynadığını, kişilerin yaşam boyu beceri edinmelerini sağlayarak iş gücü piyasasına gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmanın amaçlandığını kaydetti.

        Davu, "Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesinde yer alan 'Herkesin Bir Mesleği Olmalı' hedefi doğrultusunda öğrencilerimizin ilgi duydukları mesleklerin farkına varmaları ve öğrencilerimizin isabetli tercih yapabilmelerini sağlamak amacıyla mesleki ve teknik okullarımızda bulunan meslek alanlarımızın avantajları, istihdam olanakları, mesleklerin gelecekleri ile ilgili çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıyoruz ve diyoruz ki 'Ülken ve Geleceğin İçin Seni Bekliyoruz.'" İfadelerini kullandı.

        Daha sonra Koordinatör Davut Oyan tarafından, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi kapsamında ilçedeki Ortaokul 7. ve 8. Sınıf öğrenci ve velilerine yönelik tanıtım gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır

        Benzer Haberler

        Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Amasya'da başladı
        Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Amasya'da başladı
        Otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı
        Otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı
        Amasya'da bir otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Amasya'da bir otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Amasya'da 1.2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi; 1 gözaltı
        Amasya'da 1.2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi; 1 gözaltı
        Amasya'da öğrenciler, atıklardan yaptıkları oyuncaklarla Hıdırellez'i kutla...
        Amasya'da öğrenciler, atıklardan yaptıkları oyuncaklarla Hıdırellez'i kutla...
        Amasya Valisi Önder Bakan, meyve paketleme ve soğuk hava tesislerini ziyare...
        Amasya Valisi Önder Bakan, meyve paketleme ve soğuk hava tesislerini ziyare...