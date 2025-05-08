Amasya'da İl Su Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Yönetimi Daire Başkanı Taner Kimenci’nin yanı sıra kurulda yer alan kamu kurumları, kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Amasya Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli başkanlığında, Amasya Valiliği koordinasyonunda yapılan toplantıda, 2024 yılı içerisinde alınan kararlar, çevresel altyapı tesisleri ve su verimliliği konuları ele alınırken, su yönetimine ilişkin çeşitli sunumlar yapılarak değerlendirmelerde bulunuldu.

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