Amasya'da İl Su Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
Amasya'da,29 Kasım 2023 tarihli ve 32384 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda kurulan İl Su Kurulu'nun 2025 yılı toplantısı düzenlendi
Amasya’da,29 Kasım 2023 tarihli ve 32384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda kurulan İl Su Kurulu’nun 2025 yılı toplantısı düzenlendi
Amasya Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli başkanlığında, Amasya Valiliği koordinasyonunda yapılan toplantıda, 2024 yılı içerisinde alınan kararlar, çevresel altyapı tesisleri ve su verimliliği konuları ele alınırken, su yönetimine ilişkin çeşitli sunumlar yapılarak değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Yönetimi Daire Başkanı Taner Kimenci’nin yanı sıra kurulda yer alan kamu kurumları, kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.