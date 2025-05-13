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        Suluovalı köylüler Filistin'e kurban bağışı yaptı

        –Amasya'nın Suluova ilçesinde köylüler, her sene şükür için kestikleri 3 kurban bedelini Filistin'e bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 14:19 Güncelleme: 13.05.2025 - 14:21
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        Suluovalı köylüler Filistin'e kurban bağışı yaptı
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        –Amasya'nın Suluova ilçesinde köylüler, her sene şükür için kestikleri 3 kurban bedelini Filistin’e bağışladı.

        Kanatpınar köyü sakinleri kurban bağışı yapmak üzere Suluova İlçe Müftülüğü'nü ziyaret ederek, TDV Suluova Şubesi'ne kurban bağışında bulundu.

        Köy muhtarı Ümüt Karaca; her yıl köy halkı olarak kurban kestiklerini anlatarak,

        "Bu yıl da şükür kurbanı kesmek için köyümüzün imamı, muhtar azaları ve köyümüzün ileri gelenleriyle toplantı yaptık. Filistin’de yapılan zulüm ve oradaki kardeşlerimizin ihtiyaçları dolayısıyla ortak bir görüşle bu yıl ki şükür kurbanımızı Filistin’e bağışlamaya karar verdik. Umuyoruz ki oradaki zulüm bir n evvel son bulur, kardeşlerimiz refaha kavuşur’’ dedi.

        İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya ise "Muhtarımız ve köy halkımız Gazze’de yaşanan zulme duyarsız kalmayarak kurbanlarını Filistin’e bağışladılar. Anlamlı bağışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim kabul etsin’’ dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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