Merzifon'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Bilim fuarlarında başarılı çalışmalara imza atıldığını aktaran Karaaslan, fuarın açılmasında emeği geçen okul yönetimi ve öğrencileri tebrik etti.

Açılışta konuşan Kaymakam Karaaslan, teknik bilgi ve bilimsel düşüncenin gelişiminde bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

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