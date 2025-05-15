Gümüşhacıköy ve Göynücek'te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Öğrencilerin bilimsel çalışmalara olan ilgisini takdir ettiğini belirten Şahin, fuarın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, sergiyi gezdi ve projeleri inceledi.

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