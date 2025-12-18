Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da kedi ile köpeğin dostluğu ilgi çekiyor

        Amasya'da bir iş yerinde kedi ile köpeğin dostluğu, görenlerin ilgisinin çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 09:24 Güncelleme: 18.12.2025 - 09:24
        Amasya'da kedi ile köpeğin dostluğu ilgi çekiyor
        Amasya'da bir iş yerinde kedi ile köpeğin dostluğu, görenlerin ilgisinin çekiyor.

        İl merkezindeki bir kafenin işletmecisi Tuğba Tutak tarafından sahiplenilen kedi ile köpek, gün boyu işletmede beraber vakit geçirip oyunlar oynuyor.

        Tuğba Tutak, AA muhabirine, kedi ile köpeği küçükken sahiplendiğini belirterek, "Bir arada yaşıyorlar. Şaşıran oluyor, fotoğraf ve video çekenler var. Aralarında hiç kavga olmadı, görmedim. Gerçek bir dostluk yaşıyorlar." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

