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        Göynücek'te Engelliler Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi

        Amasya'nın Göynücek ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında engelli vatandaşlar evlerinde ziyaret ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 08:57 Güncelleme: 17.05.2025 - 08:59
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        Göynücek'te Engelliler Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi
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        Amasya'nın Göynücek ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında engelli vatandaşlar evlerinde ziyaret ediliyor.

        Kaymakam Osman Demirgül, Demir, Aydın ve Kiraz ailelerini evlerinde ziyaret ederek engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara dikkati çekti.

        Demirgül, yaptığı açıklamada, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, “Onların karşılaştığı zorlukları anlamak ve bu zorlukları ortadan kaldırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Dünya Engelliler Haftası’nın, toplumda engelli vatandaşlarımıza karşı olan hassasiyetin artmasına ve farkındalığın oluşmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum. Tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler diliyorum.” ifadelerini kullandı.

        Ziyaretlere İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yusuf Gürkan Kuroğlu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mahmut Akbulut da eşlik etti.

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