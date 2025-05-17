Taşova'da çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Amasya'nın Taşova ilçesinde yangın çıkan tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Amasya'nın Taşova ilçesinde yangın çıkan tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Sanayi Mahallesi'nde M.Ö'ye ait tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Taşova Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
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