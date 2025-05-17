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        Taşova'da çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde yangın çıkan tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 21:52 Güncelleme: 17.05.2025 - 22:08
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        Taşova'da çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde yangın çıkan tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Sanayi Mahallesi'nde M.Ö'ye ait tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Taşova Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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