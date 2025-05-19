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        Merzifon'da Aile Yılı Yürüyüşü düzenlendi

        Amasya'nınMerzifon ilçesinde, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 14:07 Güncelleme: 19.05.2025 - 14:07
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        Merzifon'da Aile Yılı Yürüyüşü düzenlendi
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        Amasya’nınMerzifon ilçesinde, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.

        Ailenin önemine dikkati çekmek amacıyla organize edilen etkinlikte, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan ve beraberindeki ilçe protokolü Tavşan Dağı mevkisinde yürüdü.

        Kaymakam Karaaslan, gazetecilere, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak ailenin güçlü yapısının çok önemli olduğunu söyledi.

        Aile bağlarının güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu dile getiren Karaaslan, “Aile Yılı kapsamında düzenlediğimiz bu etkinlikle hem doğanın güzelliklerini birlikte yaşadık hem de vatandaşlarımızla bir arada olmanın mutluluğunu paylaştık. Aile birliğinin ve toplumsal kaynaşmanın güçlenmesi için bu tarz faaliyetlere devam edeceğiz.”diye konuştu.

        Yürüyüşe, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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