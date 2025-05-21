Suluova Kaymakamı Gürçam, Filistin'e kurban bağışında bulundu
Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla, Filistin'e 2 kurban bağışında bulundu.
Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla, Filistin’e 2 kurban bağışında bulundu.
TDV tarafından yürütülen "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek veren Gürçam, kendi ve eşi adına 2 vekaletle kurban bağışı yaptı.
Gürçam, büyük bir insanlık dramı ve mağduriyet yaşayan Filistin halkının ihtiyacına bir nebzede olsa katkıda bulunmak amacıyla kurban bağışında bulunduğunu söyledi
Filistin halkının gıdaya ulaşmakta ve can güvenliğinde büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Gürçam,
"Hem saldırılarla ve hem de imkansızlık ve açlıkla mücadele ediyorlar. Bu mazlum halka yardım eli uzatmak tüm müslümanların görevidir. İslam coğrafyasının da bu acıya duyarsız kalmaması ve her şekilde yardım etmesi lazım. Çünkü Filistin ve Gazze’de uzun süredir bir insanlık dramı var, sistematik zulüm yapılıyor. Zulme uğrayan Filistin halkına yardım eli uzatmak bizlerin sorumluluğudur" diye konuştu.
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