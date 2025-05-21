Amasya'da açık hava sınıfının açılışı yapıldı

Açılışa Amasya İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Alpaslan Kanar, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri Bedir Arslan ve Celalettin Kapusuz’un yanı sıra öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, çocukların doğayla iç içe, aktif ve eğlenceli bir öğrenim süreci geçirmesi hedefiyle Amasya’da Ayşe Kadir Kutlu Kızılay Anaokulu’nda açık hava sınıfı kuruldu.

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