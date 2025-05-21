Amasya'da açık hava sınıfının açılışı yapıldı
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, çocukların doğayla iç içe, aktif ve eğlenceli bir öğrenim süreci geçirmesi hedefiyle Amasya'da Ayşe Kadir Kutlu Kızılay Anaokulu'nda açık hava sınıfı kuruldu.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, çocukların doğayla iç içe, aktif ve eğlenceli bir öğrenim süreci geçirmesi hedefiyle Amasya’da Ayşe Kadir Kutlu Kızılay Anaokulu’nda açık hava sınıfı kuruldu.
“Gökyüzü Tavanımız, Doğa Sınıfımız” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan açık hava sınıfının açılışı yapıldı.
Açılışa Amasya İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Alpaslan Kanar, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri Bedir Arslan ve Celalettin Kapusuz’un yanı sıra öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Açık hava sınıfında oluşturulan öğrenme alanlarını yerinde inceleyen Katipoğlu, minik öğrencilerin çeşitli etkinliklerine eşlik etti.
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