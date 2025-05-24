Suluova Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu yapıldı
AMASYA–Suluova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde (KHGB) 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Öğretmenevinde Kaymakam Şafak Gürçam başkanlığında düzenlenen toplantıda, görev süreleri dolanların yerine yeni encümen üyelerinin seçimi yapıldı.
Amaçlarının ilçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek olduğunu söyleyen Gürçam, birlikte daha önce görev alan herkese teşekkür etti.
Kaymakam Gürçam’ın konuşmasının ardından genel kurul gündem maddeleri birlik meclisinin onayına sunularak, oy birliğiyle kabul edildi.
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