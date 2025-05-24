Suluova Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu yapıldı

Amaçlarının ilçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek olduğunu söyleyen Gürçam, birlikte daha önce görev alan herkese teşekkür etti.

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