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        Gümüşhacıköy'de "Sağlıklı Hayat Akademisi" eğitimleri tamamlandı

        Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Sağlıklı Hayat Akademisi" projesi kapsamında Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi doktorları ve sağlık çalışanları, ilçedeki kamu kurumlarında görev yapan personellere eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 13:10 Güncelleme: 24.05.2025 - 13:10
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        Gümüşhacıköy'de "Sağlıklı Hayat Akademisi" eğitimleri tamamlandı
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        Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Sağlıklı Hayat Akademisi" projesi kapsamında Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi doktorları ve sağlık çalışanları, ilçedeki kamu kurumlarında görev yapan personellere eğitim verdi.

        Düzenlenen eğitimlerde, katılımcıların sağlık okuryazarlığını artırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla kronik hastalıklarda yaşam tarzı değişiklikleri, kanser taramaları, bağımlılıkla mücadele ve aile hekimliği sisteminin güçlendirilmesi gibi konular ele alındı.

        Eğitimi başarıyla tamamlayan personele, Uzm. Dr. Atila Kuru ve Dr. Emine Beyazoğlu tarafından katılım belgeleri takdim edildi.

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