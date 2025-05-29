Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Suluova Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Suluova Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu el sanatları sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:33 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suluova Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Suluova Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu el sanatları sergisi açıldı.

        Halk Eğitim Merkezindeki serginin açılışını Kaymakam Şafak Gürçam ve protokol üyeleri gerçekleştirdi.

        Suluova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kutluay Güven, burada yaptığı konuşmada, el sanatları sergisinde tel kırma, el ve makine nakışı, iğne oyası ve mefruşat ürünlerinin sergilendiğini belirtti.

        Halk Eğitim Merkezinde 7'den 70'e toplumun her kesimine hitap eden ve talep edilen kurslar açıldığını ifade eden Güven, "1 Haziran 2021'den bugüne kadar 73 farklı alanda 336 kurs açıldı. Bu kurslara 10 bin 700 kursiyer katılım sağladı. Yıl sonu sergisinde el sanatları, dekoratif el sanatları, nakış, ev tekstili, mefruşat, çini işleme, cam sanatı, giyim ve resim gibi ürünlerin sergileniyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnfaz paketi saat 15.00'te Meclis'e gelecek
        İnfaz paketi saat 15.00'te Meclis'e gelecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Kartal'a İspanya'dan kanat!
        Kartal'a İspanya'dan kanat!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti

        Benzer Haberler

        Taşova Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
        Taşova Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
        Merzifon'da kursiyerlerin yaptığı ürünler beğeniye sunuldu
        Merzifon'da kursiyerlerin yaptığı ürünler beğeniye sunuldu
        Kaymakam Karaaslan, okul ziyaretlerini sürdürüyor
        Kaymakam Karaaslan, okul ziyaretlerini sürdürüyor
        Amasya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Göynücek Belediyesi arasında işbi...
        Amasya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Göynücek Belediyesi arasında işbi...
        Solingen faciasında hayatını kaybedenler, Amasya'daki kabirleri başında anı...
        Solingen faciasında hayatını kaybedenler, Amasya'daki kabirleri başında anı...
        "Gümüşhacıköy Okuyor Projesi" hayata geçirildi
        "Gümüşhacıköy Okuyor Projesi" hayata geçirildi