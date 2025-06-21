Göynücek'te LGS ve YKS Tercih Danışmanlığı Toplantısı düzenlendi

Ziyagil, yapılan çalışmaların öğrencilerin geleceği için büyük önem taşıdığını belirterek, okullar ve rehberlik servisleri arasında koordineli bir çalışma yürütülmesinin gerekliliğini vurguladı.

Göynücekİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, LGS ve YKS sonrasında öğrencilere yönelik tercih danışmanlığı süreçlerini değerlendirmek amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

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