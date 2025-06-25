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        Amasya'da tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 80 dönüm alan zarar gördü

        Amasya'nınMerzifon ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 80 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 21:28 Güncelleme: 25.06.2025 - 21:28
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        Amasya'da tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 80 dönüm alan zarar gördü
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        Amasya’nınMerzifon ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 80 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

        İlçeye bağlı Akören köyünde arpa ve buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Merzifon İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yaklaşık 80 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü yangın havadan da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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