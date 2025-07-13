Merzifon Müftülüğü vatandaşlara aşure dağıttı

Bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmaya katkı sağladığını dile getiren Karaaslan, etkinliğe katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaymakam Karaaslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini söyledi.

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