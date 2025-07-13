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        Amasya Valisi Bakan, Merzifon'da yangından etkilenen köylerde incelemelerde bulundu

        AmasyaValisi Önder Bakan, Amasya'nın Merzifon ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangından etkilenen köylerde incelemeler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 18:01 Güncelleme: 13.07.2025 - 18:02
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        Amasya Valisi Bakan, Merzifon'da yangından etkilenen köylerde incelemelerde bulundu
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        AmasyaValisi Önder Bakan, Amasya'nın Merzifon ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangından etkilenen köylerde incelemeler gerçekleştirdi.

        Bakan, buğday ekili tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangından etkilenen Aktarla ve Esentepe köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Köy sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan, devletin yaraları sarmak için elinden gelen çabayı sarf ettiğini belirtti.

        Vatandaşların yanlarında olmaya, sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye devam ettiklerini ifade eden Bakan, yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere de teşekkür etti.

        Bakan’a ziyaretlerinde Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin ve diğer yetkililer eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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