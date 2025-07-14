Merzifon'da Kerbela şehitleri anıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Kerbela şehitlerini anma etkinliği düzenlendi.

Piribaba Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından cemevinde düzenlenen etkinliğe Merzifon Belediye Başkan Vekili Haydar Köse, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Dernek başkanı Cengiz Doğmuş, burada yaptığı konuşmada, programın birlik ve beraberliğin göstergesi olduğunu söyledi.

Muharrem ayında matem oruçları tutarak Kerbela şehitlerinin yasını yaşadıklarını dile getiren Doğmuş, "Muharrem ayında yapılan ibadetlerin, tutulan oruçların hak katında kabul olmasını diliyorum. Bu anlamlı etkinliğe katılan tüm canlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Alevi dedesi Şafak Coşkun tarafından dua edilmesinin ardından davetlilere lokma ve aşure ikram edildi.