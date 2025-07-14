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        Amasya'da Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Amasya'da, olası taşkın risklerine karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 16:54 Güncelleme: 14.07.2025 - 16:54
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        Amasya'da Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Amasya'da, olası taşkın risklerine karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Amasya Valisi Önder Bakan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, il ve ilçe belediye başkanları ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

        Toplantıda akarsu ve ırmaklarda meydana gelebilecek taşkınların önlenmesine yönelik çalışmalar ele alınırken, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

        Yetkililer, taşkın riskine karşı hazırlıklı ve bilinçli hareket etmenin önemine vurgu yaparak, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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