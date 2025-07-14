Amasya'da Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Toplantıda akarsu ve ırmaklarda meydana gelebilecek taşkınların önlenmesine yönelik çalışmalar ele alınırken, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Amasya Valisi Önder Bakan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, il ve ilçe belediye başkanları ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

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