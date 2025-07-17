Amasya'da su kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Bera Şeyh M, Yousef Adel Hezame Z. ve İbrahim Deypala Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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