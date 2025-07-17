Amasya'da su kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.
Hussaın H. yönetimindeki 34 HMJ 477 plakalı otomobil, Merzifon-Samsun kara yolu Çavundur köyü mevkisinde su kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Bera Şeyh M, Yousef Adel Hezame Z. ve İbrahim Deypala Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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