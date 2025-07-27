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        Amasya'da kereste deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde kereste deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 13:22 Güncelleme: 27.07.2025 - 13:30
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        Amasya'da kereste deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde kereste deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

        Akif Gülle Bulvarı'nda bulunan kereste deposunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

        Depodan yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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