        Amasya Haberleri

        Taşova'da Gazzeli çocuklar yararına kermes düzenlendi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde Gazzeli çocuklar için yardım kermesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 14:22 Güncelleme: 03.10.2025 - 14:24
        Taşova'da Gazzeli çocuklar yararına kermes düzenlendi
        Amasya'nın Taşova ilçesinde Gazzeli çocuklar için yardım kermesi gerçekleştirildi.

        Taşova Hünerli Eller Kadın Kooperatifi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile İyilik Hareketi Derneği tarafından "Gazzeli çocuklara umut olmaya gidiyoruz" sloganıyla yardım kermesi düzenlendi.

        Hünerli Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Özlem Genç, AA muhabirine, kermesten elde edilecek gelirin İyilik Hareketi Derneği aracılığıyla Gazze'den gelecek ailelere ve çocuklara ulaştırılacağını söyledi.

        Kermese destek olanlara teşekkür eden Genç, şöyle konuştu:

        "Her zaman iyilik kazansın istiyoruz. En kısa sürede Gazze'nin özgürlüğüne kavuşması duası ile hep birlikte dua ediyoruz. Bizler evlerimizde çocuklarımızın üzerini örtüp huzur içerisinde uyutabiliyorken maalesef Gazze'de çocuklar bombalara maruz kalıyor, uçak ve helikopter seslerini onlara aileleri oyun olarak anlatıyor. Bombaların altında gece uykuları yok, gündüz ise sığınacak bir kapı arıyorlar. Gazze'de şu an yemek ihtiyacı had safhada, yapılan yardımlar maalesef tam manası ile yerine ulaşamıyor. Elde edilecek gelir Gazzeli kardeşlerimize yemek, ilaç ve giysi yardımı olarak ulaştırılacak."

        Genç, kermesin üç gün süreceğini kaydetti.

