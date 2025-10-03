Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        YÖK Başkanı Özvar, Amasya Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu:

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Zulüm gören, vahşet gören, baskı gören bütün akademisyenlere ve öğrencilere dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, Türkiye'nin akademisini, üniversitelerinin kapılarını açık tutmaya devam ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 13:58 Güncelleme: 03.10.2025 - 14:04
        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Zulüm gören, vahşet gören, baskı gören bütün akademisyenlere ve öğrencilere dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, Türkiye'nin akademisini, üniversitelerinin kapılarını açık tutmaya devam ediyoruz." dedi.

        Özvar, Amasya Üniversitesinin Milli Hakimiyet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, yeni dönemin öğrencilere, akademisyen ve idari personele hayırlı olmasını diledi.

        Özvar, akademik yıl açılışlarının kendileri için mutluluğa dönüştüğünü ancak Gazze'de herkesi derinden etkileyen ve büyük bir insanlık dramına dönüşen elim hadiselerin mutluluklarını gölgelediğini söyledi.

        Gazze'de masum Filistinlilere karşı sürdürülen menfur saldırıların katliam boyutunu aşarak açık bir soykırıma dönüştüğünü vurgulayan Özvar, "Filistinli çocuk, kadın, erkek on binlercesi bu katliamlarda hayatlarını kaybetmiş, yüz binlercesi ise yaralanmış veya sakat kalmıştır. Okullar, hastaneler ve kamu binaları da dahil olmak üzere Gazze'nin bütün altyapısı tahrip edilmiş, milyonlarca masum insan yiyecek ve içecek başta olmak üzere en temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılmıştır. Şimdi ise topyekun saldırıyla bütün Gazzelilerin yaşadıkları topraklardan çıkarılmasına yönelik girişimler başlamıştır. Bu vesileyle Türk yüksek öğretim camiası adına İsrail tarafından yüklenen tüm soykırım faaliyetlerini en güçlü şekilde kınadığımızı belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

        İnsani ve vicdani hiçbir değerle bağlaşmayan, uluslararası hukuk hükmünü bütünüyle hiçe sayan vahşetin artık tahammül edilemez boyuta ulaştığının altını çizen Özvar, "Buna karşılık dünyada vicdan sahibi milyarlarca insanın soykırım politikalarına tepki göstermeye başlaması, gelecek adına umut vericidir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm yetkilileri her platformda Filistin ve Filistinlerin haklı davasına en güçlü desteği vermekte, İsrail'in uyguladığı zulme karşı uluslararası toplumu harekete geçirmeye çağırmaktadır. Bunun son örneğini geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında açık şekilde görmüş olduk." diye konuştu.

        - Akademik yıl açılışlarında ve ilk derslerde Gazze ve Filistin konularına temas ediliyor

        Bu süreçte akademisyenlere çok büyük görev düştüğüne dikkati çeken Özvar, şöyle devam etti:

        "Türk yüksek öğretiminin mensupları olarak bizler de sorumluluk üstlenerek Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır sıkıntıların sona ermesi için hep birlikte gayret göstermeliyiz. Bu anlayışla tüm üniversitelerimizin akademik yıl açılış dönemlerinde ve ilk derslerinde Gazze ve Filistin meselesine güçlü şekilde temas ediyoruz. Yüksek öğretim camiamızın bütün mensuplarına bu konuda gösterdikleri hassasiyet ve Gazze davasına verdikleri destek için yürekten teşekkür ederim. Bu vesileyle tüm üniversite öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin dünyanın neresinde olursa olsun muhatap oldukları akademik çevrede Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmelerini özellikle rica ediyorum. Yükseköğretim Kurulu olarak bizler de tüm uluslararası toplantılarda ve ikili görüşlerimizde bu konuyu ilk gündem maddesi olarak bütün muhataplarımıza iletiyoruz."

        Özvar, her zaman olduğu gibi Filistinli öğrencilere ve akademisyenlere kapılarını açık tutmaya devam ettiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Sadece Gazzeli öğrencileri değil, Sudan'da yaşanan çatışmalar sebebiyle eğitim öğretimlerine ara vermek zorunda kalan üniversitelerin bir kısmına ülkemizdeki üç ilimizde kampüslerimizi açtık. Sudan'dan gelen üç üniversite şu anda ülkemizde, üç ilde eğitim öğretimlerine sembolik olsa da devam etmektedir. Rektörlerini, akademisyenlerini ve bir kısım öğrencilerini üç kampüsümüzde misafir ediyoruz. Zulüm gören, vahşet gören, baskı gören bütün akademisyenlere ve öğrencilere dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, Türkiye'nin akademisini, üniversitelerinin kapılarını açık tutmaya devam ediyoruz."

        Programa Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile akademik personel ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

