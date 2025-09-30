Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya Valisi Bakan köy müzesi ile kitap fuarını ziyaret etti

        Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde bulunan köy müzesini ziyaret etti.

        Giriş: 30.09.2025 - 18:30 Güncelleme: 30.09.2025 - 18:36
        Amasya Valisi Bakan köy müzesi ile kitap fuarını ziyaret etti
        Müzeyi gezerek eserleri inceleyen Bakan, yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Bakan, burada yaptığı açıklamada, köylülerin emanetlerine sahip çıkacaklarını söyledi.

        Eksiklerini gördükleri yerleri özel idaresi aracılığıyla yapacaklarını belirten Bakan, "Tarihine köklerine sahip çıkan bir köy. Bugün burada onlarla birlikte olmaktan çok mutluyum. Örnek köylerimizden bir tanesi ve bu örnek köyü bu noktaya getiren, burada yaşayan ve değerlerine köklerine sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

        Bakan, geçmişine sahip çıkan köy halkına teşekkür etti.

        - Vali Bakan'dan kitap fuarına ziyaret

        Vali Önder Bakan, kentte ilk defa düzenlenen kitap fuar alanını ziyaret ederek fuara katılan yazarlarla bir araya geldi.

        Vatandaşlarla da sohbet eden Vali Bakan, gençlere kitap okumanın önemini anlattı.

        Vali Bakan, burada yaptığı açıklamada, çocukların ve gençlerin kitaplarla buluşmasının kültürel gelişim açısından büyük değer taşıdığını belirtti.

        Fuarın Amasya'nın kültürel birikimini artırmak ve kitapseverlerle yazarları buluşturmak için önemli bir etkinlik olduğunu aktaran Bakan, "Burada hem gençler hem de yetişkinler, farklı yayınevlerinden çıkan kitaplarla tanışma fırsatı buluyor. Kitap okumayı sevdirmek ve kültürel farkındalık oluşturmak adına bu tür organizasyonlar büyük önem taşıyor." dedi.

