        Amasya'da ortaokul öğrencileri Gazze için kermes düzendi

        Amasya'da ortaokul öğrencileri Gazze için kermes düzendi

        Amasya Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve velileri Gazze'ye destek kermesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 16:22 Güncelleme: 22.10.2025 - 16:22
        Amasya'da ortaokul öğrencileri Gazze için kermes düzendi
        Amasya Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve velileri Gazze'ye destek kermesi düzenlendi.

        Velilerin yaptıkları yiyecekler okulun çok amaçlı toplantı salonunda satışa sunuldu. Sıraya giren öğrenciler Gazze'ye yardım için yiyeceklerden satın aldı.

        Okul Müdürü Zafer Ergiden, öğrencileriyle gurur duduklarını ifade ederek,

        "Kermesimiz 2 yıldır malumunuz zulüm altında kalan Filistin'e, Gazze'ye bir dayanışma oraya yardımlaşma amacını gütmektedir. Öğrencilerimizi paylaşma ve yardımseverlik duygusunu bilmesini istiyoruz" diye konuştu.

        8. Sınıf öğrencilerinden 13 yaşındaki Zeynep Nida Zengin ise "Bugün okulumuzda Filistin ve Gazze için bir kermes düzenledik. Gün boyu buradayız, inşallah bir an önce bu zulümden kurtulurlar" dedi.

        Kermesten elde edilen gelir Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi aracılığıyla Filistin'e bağışlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

