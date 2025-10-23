Amasya'da bahçeye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Amasya'da otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Amasya'da otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
D.A. idaresindeki 06 CVE 806 plakalı otomobil, Helvacı Mahallesi'nde seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu bahçeye devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.