        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Suluova'da öğrencilerden Gazze'ye yardım kermesi

        – Suluova Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından geliri Gazze'ye gönderilmek üzerez düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 13:06 Güncelleme: 27.10.2025 - 13:09
        Açılışa katılan, Kaymakam Şafak Gürçam, Gazze’de yaşanan insanlık dışı saldırılarda mağdur olan halka bir nebzede olsa destek olabilmek için duyarlılık göstererek mazlum halka destek veren tüm öğrencileri tebrik etti.

        Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan yiyeceklerin satışa sunulduğu kermesten elde edilen gelir, Gazze halkına gönderilecek

        Kermese İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Okul Müdürü İlker Dursun, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

