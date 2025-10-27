Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Dünya şampiyonu güreşçiler, Gümüşhacıköy'de coşkuyla karşılandı

        Kahramanmaraş'ta ilki düzenlenen Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası'nda kategorilerinde dünya birincisi olan Emircan Çolak ve Muhsin Barbak, memleketleri Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 16:52 Güncelleme: 27.10.2025 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya şampiyonu güreşçiler, Gümüşhacıköy'de coşkuyla karşılandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta ilki düzenlenen Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası'nda kategorilerinde dünya birincisi olan Emircan Çolak ve Muhsin Barbak, memleketleri Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde coşkuyla karşılandı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Güreş Birliği (UWW) ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen, 16 ülkeden 107 sporcunun katıldığı şampiyonada, Gümüş Spor Kulübünden 60 kiloda Emircan Çolak ile 75 kiloda Muhsin Barbak dünya şampiyonu oldu.

        Şampiyon güreşçiler, Gümüşhacıköy ilçe girişinde davul zurna eşliğinde karşılandı.

        Konvoy eşliğinde şehir turu atan Çolak ve Barbak, vatandaşların tezahüratlarıyla Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Necmi Kılıç, elde edilen başarının ilçedeki genç sporculara ilham olacağını belirterek, "Bu başarı Gümüşhacıköy'ün spora verdiği değerin en somut göstergesidir. Sporcularımızla gurur duyuyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Amasya'da köy okulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bando takı...
        Amasya'da köy okulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bando takı...
        Suluova'da öğrencilerden Gazze'ye yardım kermesi
        Suluova'da öğrencilerden Gazze'ye yardım kermesi
        Amasya'da iki tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Amasya'da iki tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Amasya'da 6 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Amasya'da 6 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Amasya'da ilkokuldan Gazze'ye 119 bin lira bağış
        Amasya'da ilkokuldan Gazze'ye 119 bin lira bağış
        Amasya'da kadınlar Filistinliler için battaniye ve kışlık kıyafet üretiyor
        Amasya'da kadınlar Filistinliler için battaniye ve kışlık kıyafet üretiyor