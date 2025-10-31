Habertürk
Habertürk
        Amasya Üniversitesi'nde "Turna" temalı türkü konseri verildi

        Amasya Üniversitesi'nde "Turna" temalı türkü konseri verildi

        –Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Betül Toprak, "Turna" temalı türkü konseri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:24 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:25
        Amasya Üniversitesi'nde "Turna" temalı türkü konseri verildi
        –Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Betül Toprak, “Turna" temalı türkü konseri düzenledi.

        Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen konser programında, Anadolu kültüründe sevgi, hasret, özgürlük ve maneviyatın simgesi olarak yer alan turna figürü müziksel bir anlatımla ele alındı.

        Toprak, konser boyunca turnanın Türk Halk Müziği'ndeki yansımalarını örnek türküler eşliğinde anlatarak izleyicilere müzikal bir yolculuk sundu.

        Etkinlik sonunda katılımcılar, hem müzik hem de kültürel semboller açısından zengin içerikli konser için Toprak’a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

