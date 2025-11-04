Amasya'da ilkokul öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi

“Öğrencilerimizin kıymetli annelerinin hazırladığı ürünlerin yer aldığı etkinliğe katıldık. Bu manevi değeri yüksek kermese katkı sunan tüm öğrencilerimize, halkımıza, okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Kermese katılarak öğrenciler ve velilerle sohbet eden Başkan Dayıoğlu, dayanışmanın önemine dikkat çekerek,

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte veliler tarafından hazırlanan el emeği yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

