Amasya'da 38 yaşındaki kadının karnından 8,5 kilogramlık kitle çıkarıldı

Amasya'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının karnından operasyonla 8,5 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle başvuran 38 yaşındaki Şule Akgül'e yapılan tetkiklerde, karnında kitle olduğu belirlendi.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara ve ekibi tarafından yapılan operasyonla, kadının karnından 8,5 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Hastanede bir süre kontrol altında tutulacak Akgül, kontroller sonrası taburcu edilecek.

Prof. Dr. Kara, gazetecilere, hasta kendilerine yönlendirildiğinde karnının 9 aylık hamile büyüklüğünde olduğunu belirterek, "Hatta 'Hamile misin?' diye soranlar olmuştu. Bu, ufak bir kistken giderek büyümüş. Bazı yumurtalık kistleri ve tümörler çok kısa sürede büyüyebilir. Daha önce de başka hastalardan 10-11 kilogramlık kitleler çıkarmıştık. Cerrahi yöntemle bu tip vakaları çok rahat ameliyat edip sağlıklarına kavuşturabiliyoruz." ifadelerini kullandı.