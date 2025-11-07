Amasya'da öğrencilerden Filistin'e destek kermesi

Amasya İlyasköy Şehit Hakan Gül İlk-Ortaokulunda, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katkılarıyla Filistin halkı yararına kermes düzenlendi.

Kermese İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okulda kurulan yiyecek ve içecek stantlarını gezen Katipoğlu, kermesin erdem, değer ve eylem anlayışı doğrultusunda öğrencilerin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun güçlenmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

Katipoğlu, kermesin hazırlanmasında emek veren tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere gösterdikleri hassasiyet ve duyarlılık için teşekkür etti.

Kermesten elde edilecek gelir Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile Filistin’e bağışlanacak.