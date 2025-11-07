Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da öğrencilerden Filistin'e destek kermesi

        Amasya İlyasköy Şehit Hakan Gül İlk-Ortaokulunda, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katkılarıyla Filistin halkı yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 13:23 Güncelleme: 07.11.2025 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da öğrencilerden Filistin'e destek kermesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya İlyasköy Şehit Hakan Gül İlk-Ortaokulunda, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katkılarıyla Filistin halkı yararına kermes düzenlendi.

        Kermese İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Okulda kurulan yiyecek ve içecek stantlarını gezen Katipoğlu, kermesin erdem, değer ve eylem anlayışı doğrultusunda öğrencilerin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun güçlenmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

        Katipoğlu, kermesin hazırlanmasında emek veren tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere gösterdikleri hassasiyet ve duyarlılık için teşekkür etti.

        Kermesten elde edilecek gelir Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile Filistin’e bağışlanacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı

        Benzer Haberler

        Suluova'da maden kazası tatbikatı gerçekleştirildi
        Suluova'da maden kazası tatbikatı gerçekleştirildi
        Gümüşhacıköy Müftülüğü Filistin için yardım kermesi düzenledi
        Gümüşhacıköy Müftülüğü Filistin için yardım kermesi düzenledi
        Amasya Valisi Bakan'dan Hamamözü ilçesine ziyaret
        Amasya Valisi Bakan'dan Hamamözü ilçesine ziyaret
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş'ten ilkokula ziyaret
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş'ten ilkokula ziyaret
        Kızını böbreğiyle ikinci kez hayata bağlayan anne: O mutlu ve sağlıklıysa b...
        Kızını böbreğiyle ikinci kez hayata bağlayan anne: O mutlu ve sağlıklıysa b...
        Merzifon Kaymakam Karaaslan, rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti
        Merzifon Kaymakam Karaaslan, rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti