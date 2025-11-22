Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da anaokulu öğrencilerinden Mehmetçik ve polise anlamlı mektuplar

        Amasya'da 170 anaokulu öğrencisi, velileriyle birlikte duygu ve düşüncelerini kağıda dökerek asker ve polislere mektup yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 14:53 Güncelleme: 22.11.2025 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da anaokulu öğrencilerinden Mehmetçik ve polise anlamlı mektuplar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'da 170 anaokulu öğrencisi, velileriyle birlikte duygu ve düşüncelerini kağıda dökerek asker ve polislere mektup yazdı.

        Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, Değerler Eğitimi Projesi kapsamında, asker ve polislere aileleriyle birlikte mektup yazdı.

        Yazılan mektuplar, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ve Amasya 15. Piyade Er Eğitim Tugayı'na gönderilmek üzere, okul bahçesine gelen PTT aracına teslim edildi.

        Velilerden Pakize Sokullu ise mektubu yazarken çok duygulandıklarını belirterek, "Böyle güzel bir projenin içinde bulunmak benim için çok kıymetli. Kızım mektubuna kendi düşüncelerini söyledi bende yazdım ve çok duygulandım. Polis, jandarma ve emniyet müdürlüğüne yazıldı mektuplar" dedi.

        Ailesiyle birlikte polislere ve askerlere mektup yazan 4 yaşındaki Defne Vildan Sokullu ise "Türk askeri bizim için çok değerli. Onlar olmasa biz ne yapardık, bizi kim korurdu? Onları çok seviyoruz." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede

        Benzer Haberler

        Altın günü yerine 'yufka günü'
        Altın günü yerine 'yufka günü'
        Amasya'da 8 ay önce öldürülen 76 yaşındaki kadının katil zanlısı akrabası ç...
        Amasya'da 8 ay önce öldürülen 76 yaşındaki kadının katil zanlısı akrabası ç...
        Evinde ölü bulunmuştu: Cinayeti 8 ay sonra DNA örneği aydınlattı Amasya'dak...
        Evinde ölü bulunmuştu: Cinayeti 8 ay sonra DNA örneği aydınlattı Amasya'dak...
        Amasya'da gaz sızıntısından zehirlendiği sanılan kadını akrabası öldürmüş
        Amasya'da gaz sızıntısından zehirlendiği sanılan kadını akrabası öldürmüş
        Amasya'da yaralı halde okul bahçesine sığınan tilki koruma altına alındı
        Amasya'da yaralı halde okul bahçesine sığınan tilki koruma altına alındı
        Amasya'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddias...
        Amasya'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddias...