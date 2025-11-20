Amasya'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Zanlıların bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 6 cep telefonu ve sim kartları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Temmuz’da Merzifon’da yaşayan S.K’nin (78) kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından yaklaşık 3,5 milyon lira dolandırılmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

