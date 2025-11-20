Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, anaokulu öğrencilerini ziyaret etti

–Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Anaokulunu ziyaret ederek sınıflarda incelemelerde bulundu, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim ortamlarını gezerek sınıfları ziyaret eden Güneş, minik öğrencilerle sohbet etti, yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Öğretmenlerden okulda uygulanan eğitim programları, etkinlikler ve öğrencilerin gelişim süreçlerine ilişkin bilgiler alan Güneş, okul yönetimine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Güneş, okul ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek, ilçedeki tüm eğitim kurumlarında fiziki şartların iyileştirilmesi ve eğitim kalitesinin artırılması için desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.