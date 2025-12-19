Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Suluova'da 7 bölgenin yöresel lezzet ve eşyalar sergilendi

        –Amasya'nın Suluova ilçesinde bir okulda Türkiye'nin 7 farklı bölgesindeki yöresel gıda, giysi, takı ve çeşitli eşyalar sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:51 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:51
        Suluova'da 7 bölgenin yöresel lezzet ve eşyalar sergilendi
        –Amasya'nın Suluova ilçesinde bir okulda Türkiye’nin 7 farklı bölgesindeki yöresel gıda, giysi, takı ve çeşitli eşyalar sergilendi.

        Suluova Şeker İlkokulu tarafından "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında, “Yerli Malı Yurdun Malı Paylaştıkça Çoğalmalı” proje çalışması yapıldı.

        Proje kapsamında açılan sergiyi gezen, Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Rıfat Uzun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu öğrencilerden bilgi aldı.

        Sergi 3 boyunca öğrenci ve ziyaretçilere açık kalacak.

