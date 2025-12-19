Suluova'da 7 bölgenin yöresel lezzet ve eşyalar sergilendi

Suluova Şeker İlkokulu tarafından "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında, “Yerli Malı Yurdun Malı Paylaştıkça Çoğalmalı” proje çalışması yapıldı.

–Amasya'nın Suluova ilçesinde bir okulda Türkiye’nin 7 farklı bölgesindeki yöresel gıda, giysi, takı ve çeşitli eşyalar sergilendi.

