Suluova'da öğrencilere Türkiye'nin yerli otomobili Togg tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla Suluova ilçesinde lise öğrencilerine tanıtıldı.

Suluova Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında, Kaymakam Şafak Gürçam'ın makam aracı yerli ve milli araç Togg okul bahçesine getirildi.

Aracı yakından inceleme fırsatı bulan öğrenciler, yerli otomobilin tasarım, teknoloji ve üretim süreci hakkında bilgi edindi.

Ardından öğrenciler tarafından Türkiye’nin yerli savunma sanayi projeleri tanıtıldı. Öğrenciler, hazırladığı maketler eşliğinde projelerin hangi alanda kullanıldığını ve ülke için neden önemli olduğunu sunumlarla anlattı.