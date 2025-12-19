Gümüşhacıköy'de elektrikli bisiklet ve motosiklet semineri düzenlendi
–Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, köylerde elektrikli bisiklet ve motosiklet kullanımına yönelik bilgilendirme seminerleri yapıldı
Trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen seminerlerde, elektrikli bisiklet ve motosikletlerin yasal kullanım şartları, trafik kuralları, hız limitleri ve ehliyet gereklilikleri hakkında bilgi verildi.
Ekipler, kask başta olmak üzere koruyucu ekipman kullanımının hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, kısa mesafelerde dahi kask ve koruyucu donanımın mutlaka kullanılması gerektiğini vurguladı.
Seminerlerde vatandaşların soruları yanıtlanırken, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Yetkililer, benzer faaliyetlerin ilçe genelinde sürdürüleceğini bildirdi.
