        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya Merzifon Havalimanı Kasım ayında 14 bin 74 yolcuya hizmet verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 10:47 Güncelleme: 19.12.2025 - 10:49
        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı'nın kasım ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

        Buna göre, kasım ayında iç hatlarda 11 bin 418, dış hatlarda 2 bin 656 olmak üzere toplam 14 bin 74 yolcu seyahat etmek için Amasya Merzifon Havalimanı’nı kullandı.

        İç hatlarda 122, dış hatlarda 18 olmak üzere 140 uçak trafiği gerçekleşen havalimanında taşınan yük ise 137 tona ulaştı.

        Bu yılın 11 aylık döneminde yolcu trafiği 138 bin 774, uçak trafiği bin 148, yük trafiği ise bin 243 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

