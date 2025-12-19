Göynücek'te Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği düzenlendi

Program, yerli ve milli ürünlerin ikram edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Etkinlikte, öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan çalışmalar tanıtıldı.

GöynücekAtatürk İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu’nda, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında etkinlik programı gerçekleştirildi.

