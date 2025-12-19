Habertürk
        GöynücekAtatürk İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu'nda, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında etkinlik programı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:10 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:10
        Göynücek'te Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği düzenlendi
        GöynücekAtatürk İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu’nda, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında etkinlik programı gerçekleştirildi.

        Etkinlikte, öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan çalışmalar tanıtıldı.

        Programda Türkiye’nin savunma sanayisine yönelik ürünler, yerli otomobil TOGG ile öğrencilerin hazırladığı maketler yer aldı.

        Program, yerli ve milli ürünlerin ikram edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Etkinlik sonunda değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Kemal Şahin, yerli ve millî bilincin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekti.

        Programa,Kaymakamı Osman Demirgül, Belediye Başkanı Kemal Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Ziyagil, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

