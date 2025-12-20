Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da sis etkili oldu

        Amasya'da yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 12:43 Güncelleme: 20.12.2025 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da sis etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'da yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kent merkezinde sabah saatlerinde yaşanan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

        Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Bakan Yaşar Güler'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Bakan Yaşar Güler'den Terörsüz Türkiye mesajı
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        Bu belirtilere dikkat!
        Bu belirtilere dikkat!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ferhat diyarı Amasya'da pekmez için dağı deldiler, gören şaştı kaldı
        Ferhat diyarı Amasya'da pekmez için dağı deldiler, gören şaştı kaldı
        Suluova'da 7 bölgenin yöresel lezzet ve eşyalar sergilendi
        Suluova'da 7 bölgenin yöresel lezzet ve eşyalar sergilendi
        Amasya'da öğrenciler "Yerli Malı Haftası"nda "yerli ve milli" ürünlere dikk...
        Amasya'da öğrenciler "Yerli Malı Haftası"nda "yerli ve milli" ürünlere dikk...
        Gümüşhacıköy'de öğrencilerden Kızılay'a kan bağışı
        Gümüşhacıköy'de öğrencilerden Kızılay'a kan bağışı
        Göynücek'te Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği düzenlendi
        Göynücek'te Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği düzenlendi
        Suluova'da öğrencilere Türkiye'nin yerli otomobili Togg tanıtıldı
        Suluova'da öğrencilere Türkiye'nin yerli otomobili Togg tanıtıldı